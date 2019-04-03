Проигравший на выборах кандидат Вилкул раскритиковал Порошенко и Зеленского

Партия «Оппозиционный блок — Партия мира и развития», которая выдвигала в президенты Александра Вилкула, призвала сторонников не поддерживать во втором туре ни представителя партии «Слуга народа» Владимира Зеленского, ни действующего главу государства Петра Порошенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу политической силы.

«Результатом стало то, что во второй тур вышли не сторонники мира и восстановления экономики, а представитель «партии войны» и откровенный популист <…> Наиболее честная позиция — призвать наших избирателей отказаться от поддержки любого из кандидатов», — говорится в заявлении.

«В сложившейся ситуации мы не имеем права призывать поддерживать действующего президента Петра Порошенко, поскольку считаем время его руководства страной периодом деградации системы государственного управления, эпохой лжи и лицемерия в политике. Именно он несет ответственность за войну и разруху, за смерти десятков тысяч украинцев, за преследование канонической церкви, за режим страха и насилия, разгул политического бандитизма, утрату страной всех элементов субъектности», — подчеркивает пресс-служба.

Отмечается также, что партия не может поддерживать кандидатуру Владимира Зеленского, заявления которого расходятся с ее принципиальными позициями.