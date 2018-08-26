Проигравшая выборы премьера глава МИД Австралии ушла в отставку

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп подала в отставку. Она возглавляла ведомство с 2013 года.

«Сегодня я заявила премьер-министру, что покидаю свой пост в кабинете министров», — написала чиновница в Twitter. К посту приложен скан начала письма, в котором говорится, что она остается рядовым парламентарием.

Новый глава правительства Скотт Моррисон избран премьер-министром и руководителем правящей Либеральной партии 24 августа. В выборах также участвовала Бишоп. Третьим кандидатом был глава МВД Питер Даттон. Бишоп выбыла в первом туре.

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