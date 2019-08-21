Проходит церемония прощания с погибшим пилотом МиГ-29 Рашадом Атакишиевым

Сегодня проводится прощальная церемония с погибшим пилотом самолета МиГ-29 Рашадом Атакишиевым.

Согласно данным Trend, церемония прощания с погибшим пилотом проходит во дворе его дома в Ени Ясамале.

Официальная церемония прощания с Атакишиевым продолжится в учебном центре Вооруженных Сил, затем пилот будет похоронен на II Аллее почетного захоронения.

Напомним, что самолет МиГ-29 Военно-Воздушных Сил Азербайджана, управляемый полковником-лейтенантом Атакишиевым Рашадом Саладдин оглу потерпел аварию 24 июля текущего года при проведении в соответствии с планом тренировочных полетов в ночное время, тело пилота было обнаружено и поднято со дна моря 20 августа.

| 2019-08-21T10:18:50+00:00 21 августа 2019, 10:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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