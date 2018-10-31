Программа перехода к таргетированию инфляции будет завершена к концу года

Финансовый сектор страны нуждается в важных реформах. Ценовая стабильность останется одной из главных целей ЦБА и в последующем периоде.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня председатель ЦБА Эльман Рустамов на презентации «Государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджанской Республике в 2018-2020 годах».

По его словам, программа перехода к режиму таргетирования инфляции будет завершена к концу этого года.

Э.Рустамов отметил, что одной из целей ЦБА является стимулирование активности отечественных финансовых рынков: «Программа реформ позволяет нам быть оптимистами. Мы уверены, что выполним все задачи».

По его словам, Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) сыграла роль в создании образцовой модели сотрудничества «государство-частный сектор».

Он также назвал цифровизацию одним из важнейших показателей экономического развития: «Реализация этого проекта внесет значительный вклад в развитие экономики, а доля наличных платежей снизится».

По словам главного банкира, экономические показатели в 4-ом квартале находятся в позитивной зоне: «Мы наблюдаем рост основных секторов экономики, а рост ненефтяного экспорта говорит о том, что работы в области диверсификации экономики приносят плоды. Макроэкономическая стабильность сохранится в ближайшие годы».

52 просмотров