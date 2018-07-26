Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 27 июля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный и восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 25-28, днем 31-36 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 26-28, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 40-45%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 26-27 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) — 27-28 градусов тепла.

Умеренный северо-восточный ветер и слабые волны будут благоприятны для купания на пляжах.

27 июля в районах Азербайджана в основном без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 22-27, днем 35-40, в горах ночью ожидается 15-20, днем 26-31 градус тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 27 июля на Абшеронском полуострове днем в некоторые часы ожидается застойная и влажная погода, что в основном неблагоприятно для метеочувствительных людей.

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