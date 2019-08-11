Прогноз погоды в Азербайджане на праздничный день

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на первый день праздника Гурбан.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов,12 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 21-24, днем — 28-31 градусов тепла, в Баку ночью — 22-24, днем — 29-31 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 70-80 процентов, днем — 45-50 процентов.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) — 22-23 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) — 23-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но в некоторых горных районах возможны дожди и грозы, ливни и град. Ветер восточный. Температура воздуха ночью — 20-25, днем — 30-35 градусов тепла, в горах — ночью 14-19, днем — 21-26 градусов тепла.