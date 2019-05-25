Прогноз погоды в Азербайджане на ближайшие три дня

По данным Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 26, 27 и 28 мая в регионах страны ожидается переменчивая погода.

До 29 мая, в основном ночью и вечером, ожидаются локальные ливневые дожди, в некоторых горных и предгорных районах возможен град. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Ожидается увеличение уровня воды в реках.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 28-33 градуса, ночью в горах 9-14, днем 15-20 градусов тепла.