Прогноз погоды в Азербайджане на ближайшие три дня

По данным Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 26, 27 и 28 мая в регионах страны ожидается переменчивая погода.

До 29 мая, в основном ночью и вечером, ожидаются локальные ливневые дожди, в некоторых горных и предгорных районах возможен град. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Ожидается увеличение уровня воды в реках.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 28-33 градуса, ночью в горах 9-14, днем 15-20 градусов тепла.

| 2019-05-25T14:40:19+00:00 25 мая 2019, 15:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss