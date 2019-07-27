Прогноз погоды на воскресенье

В Баку и на Абшеронском полуострове 28 июля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в отдельных местах утром возможны осадки, ветер северный.

Об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 22-25, днем — 29-33, в Баку ночью — 22-24, днем — 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы — 754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 65-75%, днем — 50-60%.

На северном побережье Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24, на южном побережье (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) — 24-25 градусов.

В районах Азербайджана в течение дня ожидаются грозы, местами дожди, которые в северных и западных районах могут перейти в ливни, град. Порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25, днем — 31-36, в горах ночью — 13-17, днем — 19-24 градуса тепла.