Прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове будет пасмурно, ожидается переменная облачность, в основном без осадков, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром и вечером местами туман. Ветер умеренный южный

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью — 5-8, днем — 10-13 градусов тепла, в Баку ночью — 6-8, днем — 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью — 70-80, днем — 50-55 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, утром и вечером местами туман. Ветер западный.

Температура воздуха ночью — 3-7, днем — 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем — 2-6 градусов тепла.