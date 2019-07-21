Прогноз погоды на понедельник

Завтра, 22 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Северо-восточный ветер во второй половине дня сменится порывистым северо-западным ветром.

Об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 21-25, днем — 30-35, в Баку ночью — 23-25, днем — 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 50-60%, днем — 35-40%.

На северном побережье Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24, на южном побережье (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) — 24-25 градуса.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако ночью в некоторых горных районах возможны грозы, дожди, град. Порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26, днем — 34-39, местами — 41, в горах ночью — 15-20, днем — 24-29 градусов тепла.