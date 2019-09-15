Прогноз погоды на понедельник

В понедельник в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами дожди. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 16-20, днем 24-27 градусов тепла.

В регионах республики прогнозируются грозовые дожди. Местами туман, западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла.

| 2019-09-15T19:11:00+00:00 15 сентября 2019, 20:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss