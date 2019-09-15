Прогноз погоды на понедельник

В понедельник в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами дожди. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 16-20, днем 24-27 градусов тепла.

В регионах республики прогнозируются грозовые дожди. Местами туман, западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла.