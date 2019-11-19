Профсоюзы Франции призвали полицейских присоединиться к акции протеста 5 декабря

Французские профсоюзы призвали полицейских поддержать массовую акцию протеста против проекта пенсионной реформы, которая запланирована во Франции 5 декабря. С соответствующими заявлениями выступили во вторник крупнейшие синдикаты страны — «Альянс» (Alliance), «Взаимодействие офицеров» (Synergie-Officiers) и «Юнса» (UNSA).

«Несмотря на 27 тысяч полицейских, вышедших на улицы 2 октября, нас продолжают игнорировать. Давайте 5 декабря заставим нас услышать, — говорится в заявлении «Альянса». — Мы призываем всех сотрудников полиции, а также полицейские синдикаты принять участие в массовом движении». Профсоюз рекомендовал полицейским «закрыть в этот день комиссариаты» и «реагировать исключительно в экстренных случаях».

«Это наш ультиматум. Мы довольно долго терпели, но этому пришел конец», — отметил представитель профсоюза.

С аналогичным призывами выступили и другие синдикаты, заявив, что «руководство МВД так и не учло требования своих сотрудников». Профсоюзы выступают за улучшение условий труда и повышение уровня жизни сотрудников полиции. Последняя манифестация полицейских, получившая название «Марш гнева», прошла во Франции в начале октября.

Ранее многие французские профсоюзы призвали провести 5 декабря массовую акцию протеста против проекта пенсионной реформы, разработанного правительством. Ожидается, что в манифестации примут участие железнодорожники, сотрудники авиакомпаний, студенты, преподаватели.(ТАСС)