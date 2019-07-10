Профсоюз «Азеришыг» находится в подчинении компании?

9 июля 2019 года Государственная служба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в административном порядке оштрафовала объединение профсоюза Открытого акционерного общества «Азеришыг». Структура обвиняется в нарушении статьи 469.2 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики.

В соответствии с этой статьей, незаключение со страховщиком договора обязательного страхования со стороны физических и юридических лиц, на которых согласно закону Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» возложена обязанность по обязательному страхованию от соответствующих рисков — влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пятисот манатов, на должностных лиц в размере тысячи пятисот манатов, на юридических лиц в размере пяти тысяч манатов.

Объединение профсоюза ОАО «Азеришыг» подало апелляцию на решение Наримановского районного суда от 8 мая 2019 года о применении административного взыскания в виде штрафа. Жалоба будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде. (report.az/ru/proisshestviya/v-azerbaydzhane-oshtrafovan-profsoyuz-azerishig).

Согласно Трудовому кодексу Азербайджана, юридическим лицом, заключающим со страховщиком договор по обязательному страхованию от соответствующих рисков, является профсоюзная организация.

Почему профсоюз сотрудников ОАО «Азеришыг» не выполнил свои обязанности по обязательному страхованию? Этот вопрос мы задали заместителю председателя профсоюза ОАО «Азеришыг» Гамиду Гамидову. «Я не могу ответить на ваши вопросы без разрешения руководства «Азеришыг», — сообщил нам Гамид Гамидов.

На наше замечание, что профсоюз является независимой организацией, он дал следующий ответ: «Мы находимся в подчинении руководства «Азеришыг». (!)

Заместитель председателя профсоюза предложил нам обратиться в юридический отдел ОАО «Азеришыг». Мы связались с заведующим юридическим отделом Открытого Акционерного Общества Рзой Мамедовым. «Мне ничего не известно об этом штрафе. Но хочу отметить, что мы застраховали всех своих работников от соответствующих рисков», — сказал # Рза Мамедов.

Однако, как заявили # работники Хатаинского отделения «Азеришыг», с ними не заключены договоры по обязательному страхованию. Фамилии, правда, они попросили не называть…

Во всем мире профсоюзы — это добровольное, общественное объединение работников одного предприятия, а объединяются они для того, чтобы совместными усилиями добиваться наилучших условий труда. А чьи интересы будет защищать «профсоюз», который находится в подчинении руководства «Азеришыг»? Правильно, работодателя…