Профицит счета текущих операций сократился в январе-сентябре на 21,3%

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за январе-сентябре текущего года составил $4 млрд 3 млн, следует из данных Центрального банка. По сравнению с прошлым годом, статистический отчет выявил сокращение положительного сальдо на 21,3%, поскольку профицит в минувшем году был на уровне $5 млрд. 88,1 млн.

Профицит по нефтегазовому сектору в отчетный период был на уровне $9,2 млрд. (спад на 6,9%), тогда как по ненефтяному сектору дефицит составил $5,2 млрд. (рост на 8,5%). «Несмотря на то, что экспорт в ненефтяном секторе увеличился на 189 млн. долларов, экспорт услуг в этой сфере сократился на 1,2 млрд. долларов. Это снижение вызвано потерей доходов от иностранного туризма», — считает экономист Ровшан Агаев.

По его словам, наблюдается также серьезное снижение в объемах переводов финансовых средств местным домохозяйствам из-за рубежа. И если за девять месяцев прошлого года данный показатель был на уровне 802 млн. долларов, в сопоставимый период текущего года объемы переводов сократились на 110 млн. долларов — до 692 млн. долларов.

Экономист обратил внимание на то, что по разделу «другие инвестиции» в зарубежных активах страны наблюдается сокращение в размере 1,4 млрд. долларов. В структуре этого показателя спад на 450 млн. долларов приходится на нефтяной, 923 млн. долларов — ненефтяной сектор. Говоря о причинах, Агаев отметил, что ограниченная отчетность Центробанка не позволяет ответить на этот вопрос.

«Нелишне отметить, что за девять месяцев минувшего года по этому показателю фиксировался на уровне 1,2 млрд. долларов, — сказал Агаев. — Думается, что снижение главным образом вызвано с изменениями в позиции «депозиты и национальная валюта». Но какой сектор экономики, имеющий за рубежом депозиты и активы в форме наличной валюты, возвращает их на родину — бизнес или финансовый сектор? Для ответа на этот вопрос нет информации»

С другой стороны, активы по «торговым кредитам и авансам» сократились по сравнению с предыдущим годом в 3,4 раза. «Это может быть связано с усилением правового и административного контроля над экспортерами. Чувствуется, что правительство в этом направлении использует все возможные средства.

Отметим, что средняя цена нефти в отчетные месяцы была на уровне 64 долларов за баррель против 71 доллара годом ранее. По данным ЦБА, за отчетный период объем внешнеторгового оборота составил 23,1 млрд. долларов, при этом профицит во внешней торговле был на уровне 6,9 млрд. долларов — 13,6% объема внешнеторгового оборота пришлось на страны СНГ, 86,4% — на страны дальнего зарубежья.

Сырьевой экспорт по-прежнему превалирует в общей структуре экспорта на сумму 15 млрд. долларов. На долю нефтяного экспорта пришлось 13,7 млрд. долларов, при этом непосредственный экспорт нефти и нефтепродуктов составил 11,6 млрд. долларов, включая экспорт нефти на 11,2 млрд. долларов.

В структуре импорта, объем которого составил 8,1 млрд. долларов, на потребительские товары пришлось 3,8 млрд. долларов (включая продовольственные товары на 1,2 млрд. долларов). Импорт в Азербайджан оборудования и специальных товаров в январе-сентябре обошелся в 652 млн. долларов, или 8% всего импорта.

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 2018 год составил $6 млрд. 51,1 млн., увеличившись к позапрошлому году в 3,6 раза.