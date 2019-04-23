Профицит «народного кошелька» объяснили «раскачкой» в начале финансового года

Первый квартал текущего года отметился профицитом государственного бюджета. Сумма разницы между доходами и расходами «народного кошелька» составила 403,8 млн. манат, говорится в сообщении Минфина об исполнении госбюджета.

Ведомство информирует, что с начала года доходы государственной казны составили 5439,7 млн. манат, а расходы значительно меньше — на уровне 5035,9 млн. манат. Помимо всего прочего, в отчетный период бюджетные доходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 876,3 млн. манат или 19,2%, а расходы больше на 627,9 млн. манат или 14,2%.

Источники # в экспертном сообществе отмечают, что профицит бюджета является традиционным для Азербайджана явлением, характерным для начала финансового года. Первые месяцы наступившего года Минфин «раскачивается», рассылает деньги в централизованном порядке государственным структурам, которые тоже не спешат освоить средства. В целом же, по старой, но недоброй традиции совка, первый квартал отличается характерным замедлением темпов расходов бюджетных средств, и государственные структуры (кроме бюджетных), используют собственные резервы.

Инвестиционные, включая строительные проекты, также простаивают до апреля. По этой причине профицит бюджета первых месяцев не является показателем снижения расходов над доходами, уверяют местные экономисты, прогнозируя многократный рост бюджетных расходов уже под занавес года. На это указывают не только традиционная для страны временная амплитуда освоения бюджетных средств, но также дефицит бюджета, составивший по прогнозам 1862,6 млн. манат.

Таким образом, темпы бюджетных трат будут расти постепенно, в том числе речь о расходах «народной копилки» на социальные инициативы правительства, такие как возврат девальвационной разницы по банковским кредитным долгам населения. Согласно прогнозам специалистов, пик бюджетных расходов придется на февраль, и возможно, порядка 40% бюджета будет освоено за три последних месяца финансового года.

По данным министерства, в структуре расходов 41,8% или 2104,5 млн. манат уже составили социально ориентированные траты, которые превысили расходы отчетного времени прошлого года на 19,5% или 343,2 млн. манат. B первом квартале на обслуживание госдолга и обязательств было потрачено 344,2 млн. манат или 6,8% всего объема расходов. По итогам первого квартала текущего года сформировался профицит в обзорном бюджете в размере 4115,3 млн. манат — доходы 9192,2 млн. манат, расходы 5076,9 млн. манат.

Доходы бюджета выросли, благодаря возросшим отчислениям фискальных структур. Так, поступления в бюджет по линии Минналогов превысили прошлогодние показатели на 236,4 млн. манат и составили 1672,9 млн. манат. В частности сообщается, что из всего объема поступлений по линии налоговых органов 69,1% относится к ненефтяному сектору. С начала года таможня принесла бюджету 1014,1 млн. манат — на 39,5% или 287,1 млн. манатов больше отчетного периода минувшего года.

B первом квартале Госнефтефонд перечислил в государственную казну 2615,0 млн. манат. Напомним, что в госбюжете на текущий год доходы спрогнозированы на уровне 22,917,5 млн. манат, а расходы на уровне 24780,1 млн. манат. Стоит заметить, что существенную часть бюджетных расходов займут непредусмотренные при составлении бюджета социальные инициативы правительства. По свидетельству экономистов, финансовая сторона вопроса будет решаться за счет роста цены экспортной нефти, превысившей заложенную в бюджете норму отсечения. Нефтяные доходы увеличат возможности резервного фонда, предусмотренного для обеспечения бесперебойного финансирования как предусмотренных ранее затрат, так и не предвиденных расходов, возникших внезапно и имеющих чрезвычайный характер. Отмечается возможность использования возросших финансовых возможностей Государственного нефтяного фонда. Экономисты также рассматривают вероятность пересмотра бюджета в конце мая — начале июня текущего года.