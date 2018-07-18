Профили Facebook и Instagram можно будет синхронизировать

Компания Facebook заявила о том, что профили их социальной сети и Instagram можно будет синхронизировать. Такое решение должно способствовать приросту количества пользователей социальной сети Instagram. Ранее Facebook представил возможность привязать страницу из Instagram к своему профилю, но как таковой синхронизации не было представлено. Теперь это можно делать как из Instagram, так и с Facebook. Благодаря новой функции в Facebook Messenger можно будет использовать свое имя из Instagram. Также разработчики предоставили возможность поиска подписчиков и подписок в Facebook Messenger по никнейму в Instagram. Точную дату релиза обновления разработчики не называют. Об этом станет известно позднее. Напомним, компания Facebook является прямым владельцем социальной сети Instagram. Представители социальной сети заявили о приобретении  фотоприложения 9 апреля 2012 года за $1 млрд.

 

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| 2018-07-18T07:53:40+00:00 18 июля 2018, 10:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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