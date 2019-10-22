Профессия журналиста опасна… иногда «выборочно»

Воскресные дни прошлой недели запомнились акциями протеста – митинг оппозиции, прошедший 19 октября, и митинг 20 октября – за права женщин и против бытового насилия.

Обе акции были несанкционированные и были разогнаны полицией.

Как сообщил contact.az во время акции протеста 20 октября физическому насилию подверглись корреспонденты радио «Азадлыг», «Мейдан ТB», агентства Turan — Севиндж Bагифгызы, Рамин Деко, Азиз Керимов, Салима Джалилова, Парвана Байрамова.

Как сообщила корреспондент «Мейдан ТB» Севиндж Вагифгызы, ей не дали провести съемку. «Я снимала акцию, но полицейские не давали возможности работать, меня толкнули на железный забор. В результате у меня многочисленные ушибы и синяки, засвидетельствованные в медучреждении, и я собираюсь подавать в суд на Министерство внутренних дел с требованием компенсации», — рассказала она #.

По словам корреспондента «Радио Азадлыг» Рамина Деко, его избили, также как и других участников митинга.

Корреспондент азербайджанской службы «Голос Америки» Парвана Байрамова заявила, что полицейские чинили препятствия во время проведения съемок. «Полицейские повредили мне руку, толкали и не давали работать», — сообщила она.

Заместитель председателя Совета прессы Мушвиг Алескерли посоветовал всем журналистам, получившим повреждения во время акции, обратиться к ним. «Мы обязательно рассмотрим их жалобы», — пообещал Мушвиг Алескерли.

Директор информационного агентства «Туран» Мехман Алиев не видит смысла обращаться в Совет прессы. «Журналиста моего агентства Салиму Джалилову полицейские насильно затащили в автобус. Но я не собираюсь жаловаться в Совет прессы. Потому, что прекрасно знаю, что Совет прессы никак не отреагирует на это обращение. Около месяца назад во время освещения акции протеста корреспондент «Туран» Тапдыг Фархадоглу был задержан сотрудниками прокуратуры. Тогда мы пожаловались в Совет прессы. Но, к сожалению, на нашу жалобу не было никакой реакции», — сказал Мехман Алиев.

Ни один из журналистов, подвергшихся физическому насилию со стороны полицейских, не собирается обращаться в Совет Прессы, так как не верит объективность этой структуры.

Корреспондент Мейдан ТВ Севиндж Вагифгызы: «Совет прессы фактически является выразителем интересов чиновников, а не журналистов. Поэтому не собираюсь обращаться за помощью в эту организацию».

Корреспондент РадиоАзадлыг Рамин Деко: «Я не верю в объективность руководителей этой организации. Во время конфликтов журналистов с сотрудниками полиции, эта структура всегда защищает интересы сотрудников правоохранительных органов».

Журналист радиостанции «Голос Америки» Парвана Байрамова: «Я не верю в то, что Совет прессы способен на проведение объективного расследования. Поэтому я не считаю нужным обращаться с жалобой в эту организацию».

Профессия журналиста не безопасна. Даже если это не громкое расследование, всегда есть вероятность быть избитым во время акций, митингов. Но одна деталь привлекла наше внимание. Все вышеперечисленные журналисты – сотрудники независимых СМИ. Получается, что работа журналиста иногда «выборочно» не безопасна.

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