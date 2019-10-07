Профессиональное выгорание: менять работу или отношение к ней?

Один и тот же круг обязанностей, и, как следствие, ежедневная рабочая рутина, а также отсутствие перспектив, нередко приводят к тому, что даже когда -то любимая работа становится не в радость. Недавно британская коучинговая компания Rutbusters провела опрос среди 1 тыс. менеджеров и специалистов, и оказалось, что 14% из них настолько застряли в рутине, что уже ненавидят то, чем занимаются.

В Азербайджане подобных исследований не проводилось, но неудовлетворенных своей работой и у нас немало.

На Западе распространено мнение, что для того, чтобы избежать творческого застоя и профессионального выгорания, надо время от времени менять место работы, а в некоторых случаях и сферу деятельности. В нашей стране отношение к работе несколько иное, и если молодые еще готовы начать все с нуля, то те, кому за 30 с трудом решаются на перемены.

Психолог Азад Исазаде рассказал # о том, что есть те, кто не могут жить спокойно, им необходимо чувство новизны, и это касается не только работы. А есть те, кто предпочитают стабильность, и с возрастом они становятся все более консервативными.

«Если человек получает удовольствие от работы и удовлетворенность в материальном плане, то ему не захочется ее менять. Но два в одном бывает редко, и это может стать причиной упаднического настроения»,–говорит он.

Молодые люди, как отмечает психолог, более амбициозны и мобильны, потому если их что-то не устраивает, они не сидят на месте, а ищут другие варианты. А.Исазаде считает, что пробовать себя в разных сферах стоит до определенного возраста. После 40-50 все уже куда сложнее, в том числе из-за того, что тогда начинаются возрастные и склеротические изменения. По его словам, пожилым людям радикальные перемены не рекомендованы, хоть и не противопоказаны.

«Надо еще учитывать и экономические реалии. В сегодняшнем Баку найти хотя бы какую-то работу непросто, и тут уже не до того чтобы выбирать то, что придется по душе и устроит по всем критериям. Многие боятся потерять то, что у них есть. К тому же есть опасения столкнуться с непониманием родных и близких. В нашем обществе из-за непростой ситуации на рынке труда, на человека, имеющего работу, но хотящего ее поменять, многие смотрят странно, мол, с жиру бесится. На постсоветском пространстве большинство живет, чтобы работать, а на Западе многие работают, чтобы жить, отсюда и разница в отношении к работе. Но и у нас немало тех, кто решился на перемены, скажем, ушел со стабильной государственной работы в свободное плавание и занялся бизнесом, несмотря на связанные с ним риски», –заявил психолог.

Надо, как подчеркивает А.Исазаде, прежде чем принять решение о смене деятельности, разобраться, на чем зиждется это желание, не каприз ли это. Если имеет место психологическая проблема, то со сменой работы она никуда не денется. В этом случае другая работа также не будет приносить удовлетворение.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил #, что сейчас многие молодые люди работают не по специальности, меняют профиль, получают дистанционное образование. Что касается людей зрелого возраста, то, как говорит эксперт, чаще всего смена профессии для них вынужденная мера, а не добровольная.

«Так, у меня есть знакомый, который много лет занимался ремонтом фотоэлектроники, однако сейчас это не востребовано, и он перешел на ремонт холодильников и прочей бытовой техники. Или же, возьмем сферу туризма. В стране в последнее время появилось много туристических компаний, неужели вы думаете, что все, кто там работают, изначально выбрали туристическую отрасль? Нет, просто сейчас она интенсивно развивается »–сказал Н.Агаев.

По его словам, особенно много тех, кто переквалифицировался в сфере медицины и сменил свой профиль, став, скажем, из дерматологов косметологами, а из урологов андрологами.

«Жизнь заставляет открывать для себя новые сферы, которые позволят улучшить качество жизни. Я, например, почти в 50 лет поменял сферу деятельности»–поделился Н.Агаев.

Как рассказал # глава Лиги защиты трудовых прав Сахиб Мамедов, Министерство труда организует краткосрочные курсы переквалификации для соискателей работы, которых не смогли трудоустроить по специальности.

«Но вот насколько эффективно работает эта программа или это лишь формальность, сказать не могу. У многих людей,–говорит он,– существует потребность в смене трудовой деятельности. Например, человеку, который всю жизнь жил в деревне и занимался сельским хозяйством, а теперь живет в городе, придется искать себе работу, которая там востребована».

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов отметил, что в нашей стране людям среднего возраста сложно найти работу, и тут не до того, чтобы особо выбирать и находиться в поиске себя. Другое дело, когда смена деятельности – необходимость.

«Если работа нравится, она не может надоесть ни через 5 лет, ни через 25. Обычно неудовлетворенность жизнью в целом приводит и к неудовлетворенности работой. Но, прежде чем уйти, надо все взвесить. Знаю случай, когда работник написал заявление об уходе, а через несколько лет настаивал, чтобы его восстановили на прежнем месте. Он думал, что легко найдет более высокооплачиваемую и легкую работу, однако это не произошло. Конечно, на его место давно взяли другого человека, и все его попытки оказались тщетны»,–сказал он #.

Некоторые ищут себя всю жизнь, и в итоге так и не находят, отметил эксперт. Потому, как считает Дж.Исмаилов, обязательно нужна профориентация в школах, которая позволит понять учащимся, какие области им по-настоящему интересны.