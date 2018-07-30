Проезд на общественном транспорте подорожал

Сегодня состоялось очередное заседание Тарифного Совета Азербайджана.

Как сообщили АПА в Совете, стоимость одного проезда в метрополитене и одного проезда регулярными внутригородскими автобусными маршрутами в Баку составит 30 гяпиков, одного проезда междугородними и междупоселковыми маршрутами (в зависимости от расстояния) от 30 до 90 гяпиков, междугородними регулярными автобусными маршрутами — 2,4 гяпик за один километр.

Предложения по изменению тарифов в Тарифный совет были направлены со стороны министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, ЗАО «Бакинский метрополитен», ООО BakuBus, посредством Бакинского транспортного агенства, и ряда других субъектов осуществляющих пассажироперевозки.

Причинами изменения тарифов называются рост расходов на услуги пассажироперевозок, необходимость импорта транспортных средств, постоянное повышение уровня услуг, расширение системы безналичных расчетов в пассажироперевозках, снижение завимости метрополитена от государственного бюджета.

В последний раз тарифы на проезд в автобусах повышались в 2007, в метро – в 2011 году.

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