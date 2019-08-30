Проект резолюции Совбеза ООН требует немедленного прекращения боевых действий в Идлибе

Проект резолюции Совета Безопасности ООН, внесенный Бельгией, Германией и Кувейтом, требует от всех сторон конфликта в Сирии прекращения боевых действий начиная с согласованной даты в сентябре. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Дипломатический источник во всемирной организации сообщил агентству, что резолюция пока находится на рассмотрении совета и голосование по ней может пройти в сентябре.

«Все стороны немедленно прекращают боевые действия, чтобы избежать дальнейшего ухудшения уже ставшей катастрофической ситуации в Идлибе», — сказано в тексте. В нем «вновь подтверждается требование, в частности к сирийским властям, о том, что все стороны немедленно должны выполнить свои обязательства в соответствии с международным правом <…>, включая защиту гражданских лиц и объектов, а также медицинского персонала и сотрудников гуманитарных организаций».

Авторы проекта считают, что «некоторые нарушения, совершенные в Сирии, могут расцениваться как военные преступления и преступления против человечности».

В проекте содержится призыв к государствам — членам ООН «использовать свое влияние на все стороны, чтобы добиться прекращения боевых действий, выполнения существующих договоренностей и поддерживать усилия, чтобы создать условия для долгосрочного и общенационального перемирия». Подчеркивается необходимость «соответствующих гарантий со стороны этих государств, включая выполнение меморандума о взаимопонимании между РФ и Турцией от 17 сентября 2018 года».

Кроме того, текст призывает «все стороны предоставить безусловный доступ для ООН и ее партнеров ко всем частям Сирии, чтобы обеспечить оказание гуманитарной помощи людям по наиболее прямому маршруту».