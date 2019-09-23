Проект реставрации Мардаканской крепости готов – госслужба

Проект реставрации Мардаканской крепости готов.

Об этом в понедельник сказал Trend пресс-секретарь Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Фариз Гусейнов.

По его словам, реставрационные работы будут проводиться Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA) под контролем Госслужбы: «Это первый проект исторического памятника в Азербайджане, реставрируемого TİKA, и в ближайшее время начнутся реставрационные работы».

Отметим, что расположенная в поселке Мардакан крепость была построена в 1187-1188 гг. Ширваншахом Ахситаном I в честь блестящей победы над врагом. Мечеть Туба-Шахи датируется XV веком (1481-1482 гг.).

| 2019-09-23T13:00:30+00:00 23 сентября 2019, 13:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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