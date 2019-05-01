Продюсером сериала про Трампа станет Обама

Экс-президент США Барак Обама вместе со своей женой Мишель станут продюсерами сериала стримингового сервиса Netflix о нынешнем президенте США Дональде Трампе. Сериал будет представлять собой экранизацию бестселлера писателя Макла Льюиса «Пятый риск», представляющего собой документальную хронику начального периода президентства Трампа, сообщает Русская Служба DW.

Согласно пресс-релизу, сериал будет посвящен «той неслышной работе, которую выполняют самые обычные герои, руководящие нашим правительством и охраняющие нашу нацию». Известно, что «Пятый риск» выставляет Трампа в не слишком выигрышном свете.

Барак и Мишель Обама объявили о начале сотрудничества с Netflix в мае 2018 года. Во вторник, 30 апреля, они представили первые проекты своей продюсерской компании Higher Ground Productions, которые экс-президент с женой собираются реализовать совместно с Netflix. Большинство из 7 представленных проектов посвящены преодолению расовой и гендерной дискриминации.

| 2019-05-01T20:24:59+00:00 1 мая 2019, 23:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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