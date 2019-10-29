Продукты питания будут ввозиться в Азербайджан по новой системе

«Предприниматели для ввоза в Азербайджан продуктов питания будут обращаться в Агентство продбезопасности Азербайджана (АБПА) через электронную систему».

Как передает Report, об этом журналистам заявил завсектором АПБА Самир Рустамли.

По его словам, электронная система будет создана до конца этого года: «Система создается на основе «Госпрограммы по обеспечению продбезопасности в Азербайджанской Республике в 2019-2025 годах». До конца этого года планируется полная электронизация процедур импорта-экспорта. Так, предприниматели смогут обращаться в агентство, не покидая свои офисы, рабочие места».

С.Рустамли сделал некоторым предпринимателям предупреждение: «Следует правильно выбирать торговых партнеров для импорта в страну продукции. Так, они, получив статус надежных импортеров, добьются снижения частоты проверки ввозимых товаров. В то же время внесут вклад в обеспечение населения безопасными продуктами питания».