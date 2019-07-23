Продолжаются тестовые экзамены по приему на работу учителей

Сегодня были проведены экзамены по приему на работу учителей по азербайджанскому языку, азербайджанскому языку и литературе, русскому языку и литературе, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования Азербайджана.

В экзамене участвовали 1463 кандидата.

Напомним, что на экзаменах продолжающихся с 8 июля, один из кандидатов показал максимальный результат – 60 баллов.

Набранные на конкурсе по приему на работу баллы действительны в течение двух лет.

В будущем учебном году эти кандидаты могут, не участвуя в конкурсе, сразу приступать к выбору вакансии.

Экзамены по приему на работу учителей завершаются в среду.

| 2019-07-23T15:24:14+00:00 23 июля 2019, 16:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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