Продолжаются тестовые экзамены по приему на работу учителей

Сегодня были проведены экзамены по приему на работу учителей по азербайджанскому языку, азербайджанскому языку и литературе, русскому языку и литературе, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования Азербайджана.

В экзамене участвовали 1463 кандидата.

Напомним, что на экзаменах продолжающихся с 8 июля, один из кандидатов показал максимальный результат – 60 баллов.

Набранные на конкурсе по приему на работу баллы действительны в течение двух лет.

В будущем учебном году эти кандидаты могут, не участвуя в конкурсе, сразу приступать к выбору вакансии.

Экзамены по приему на работу учителей завершаются в среду.