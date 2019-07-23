Продолжаются соревнования по спортивной гимнастике в рамках «EYOF Баку 2019»

В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля «EYOF Баку 2019», сообщает во вторник Trend.

Сегодня проходят квалификационные соревнования по мужской спортивной гимнастике.

Соревнования по спортивной гимнастике в рамках «EYOF Баку 2019» проходят 23-27 июля. Азербайджан на соревнованиях в этом виде спорта представляют четыре гимнаста – Самед Мамедли, Агакязым Рустамов, Мансум Сафаров и Милана Минаковская.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.