Продолжаются соревнования по спортивной гимнастике в рамках «EYOF Баку 2019»

В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля «EYOF Баку 2019», сообщает во вторник Trend.

Сегодня проходят квалификационные соревнования по мужской спортивной гимнастике.

Соревнования по спортивной гимнастике в рамках «EYOF Баку 2019» проходят 23-27 июля. Азербайджан на соревнованиях в этом виде спорта представляют четыре гимнаста – Самед Мамедли, Агакязым Рустамов, Мансум Сафаров и Милана Минаковская.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

| 2019-07-23T14:40:50+00:00 23 июля 2019, 16:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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