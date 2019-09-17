Продолжаются широкомасштабные учения Азербайджанской армии

В ходе учений Азербайджанской армии войска и пункты управления передислоцировались в районы оперативного предназначения, фронтовая и армейская авиация переведена в резервные аэродромы, ракетные и артиллерийские войска выведены на резервные огневые и стартовые позиции.

Согласно замыслу широкомасштабных оперативно-тактических учений, подразделения, обеспечивающие огневую поддержку в ходе операций, выведены в установленные пункты и выполняют задачи по подготовке к следующему этапу, сообщает сайт оборонного ведомства.

| 2019-09-17T14:55:04+00:00 17 сентября 2019, 16:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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