Продолжаются широкомасштабные учения Азербайджанской армии

В ходе учений Азербайджанской армии войска и пункты управления передислоцировались в районы оперативного предназначения, фронтовая и армейская авиация переведена в резервные аэродромы, ракетные и артиллерийские войска выведены на резервные огневые и стартовые позиции.

Согласно замыслу широкомасштабных оперативно-тактических учений, подразделения, обеспечивающие огневую поддержку в ходе операций, выведены в установленные пункты и выполняют задачи по подготовке к следующему этапу, сообщает сайт оборонного ведомства.