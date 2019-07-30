Продолжаются интенсивные поиски потерпевшего крушение МиГ-29

К поисковым операциям самолета МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана, потерпевшего крушение во время учебно-тренировочного полета 24 июля, привлечены современные подводные роботы, в том числе иностранные специалисты и профессиональные водолазы.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С целью привлечения к операциям дополнительных сил также было сделано обращение в соответствующие структуры Турецкой Республики, и в ближайшее время ожидается прибытие специалистов этих структур в нашу страну.

В то же время, расширяя зону проведения операций, в поисках участвуют многочисленные корабли, катера и авиационные средства надлежащих структур нашей страны.

Следует отметить, что несмотря на неблагоприятные погодные условия, продолжающиеся с момента крушения самолета по сегодняшний день, под руководством комиссии, созданной по поручению министра обороны, в настоящее время поисковые операции интенсивно проводятся.