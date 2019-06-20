Продолжается работа над созданием культурного бренда Азербайджана

Идет работа по созданию креативного азербайджанского бренда, и первичный вариант логотипа уже готов.

Об этом сказал начальник отдела международного сотрудничества и инновационного развития министерства культуры и туризма Васиф Эйваззаде в ходе заседания коллегии структуры, передает Trend в четверг со ссылкой на министерство.

Он отметил, что в формировании индустрии культуры одним из основных направлений является создание бренда. «Создание бренда может помочь объединению в структурах министерства сторонних учреждений и бизнес-структур под единым девизом. В этом направлении уже ведутся работы по созданию креативного азербайджанского бренда, и первичный вариант логотипа уже готов. Работа в этой области, охватив все сферы, послужит углублению сотрудничества «, — сказал Эйваззаде.

| 2019-06-20T20:47:08+00:00 20 июня 2019, 20:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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