Продолжается работа над созданием культурного бренда Азербайджана

Идет работа по созданию креативного азербайджанского бренда, и первичный вариант логотипа уже готов.

Об этом сказал начальник отдела международного сотрудничества и инновационного развития министерства культуры и туризма Васиф Эйваззаде в ходе заседания коллегии структуры, передает Trend в четверг со ссылкой на министерство.

Он отметил, что в формировании индустрии культуры одним из основных направлений является создание бренда. «Создание бренда может помочь объединению в структурах министерства сторонних учреждений и бизнес-структур под единым девизом. В этом направлении уже ведутся работы по созданию креативного азербайджанского бренда, и первичный вариант логотипа уже готов. Работа в этой области, охватив все сферы, послужит углублению сотрудничества «, — сказал Эйваззаде.