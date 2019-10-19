Проделки Синдибада или как Azercell наживается на абонентах

О том, что Azercell, мягко говоря, «не уважает» своих клиентов, говорят многие и давно. Но одно дело, когда это касается мобильного телефона, с которого можно случайно подключиться к какой-либо платной услуге, и тут уже трудно доказать, что ты этого не делал. А другое дело, когда это стационарный аппарат 4G mi-fi.

Мы почти год назад купили это устройство, и проблем с интернетом, можно сказать, не было. На свои 30 манат, мы получили неплохую скорость и мегабайты, которых хватало на месяц. Но, начиная с июня месяца, начали происходить странные вещи: мегабайты заканчивались чуть ли не каждые 15-20 дней. Мы долго не могли понять, в чем дело. С нашей стороны ничего не изменилось: интернетом, как и раньше, пользовались три взрослых человека, которые большую часть проводят вне дома, на работе, никто ничего не скачивает, даже фильмы не смотрим. Некогда. Мы говорили об этом операторам, каждый раз нам предлагали подойти в офис, захватив устройство, на что у нас просто не было времени. Все прояснилось несколько дней назад.

Итак, по порядку. 14 сентября я перевела оплату в размере 50 манат за использование 4G mi-fi. Нашего ежемесячного 30-манатного трафика опять хватило только на три недели. И 10 октября, когда я сделала очередной перевод – 25 манат, мне сказали, что у нас на счету нет достаточно денег. Оказалось, что 20 манат, оставшиеся с предыдущей оплаты, ушли неизвестно куда. Оператор, говоривший со мной, сказал, что не может «видеть» на компьютере, куда делись наши деньги и посоветовал обратиться в офис, что я и сделала. 12 октября, в субботу, в офисе оператора мобильной связи, мне заявили, что мы подключились к услуге какой-то компании «Sindibad», которая благополучно в течение нескольких месяцев снимает деньги с нашей абонентской платы (каждые три дня 1,77 манат!!). Самое интересное, чтобы деактивировать услугу, надо вытащить номер из устройства 4G mi-fi, вставить его в обычный телефон и набрать специальный код, так объяснила оператор. Когда я начала выяснять, что это за компания, где находится, она дала номер телефона. Оператор Sindibad, с которым я связалась, подтвердила, что они сотрудничают с Azercell , однако назвать адрес компании отказалась. На вопрос «почему?», сказала, что не имеет права, но пообещала, что передаст руководству мою жалобу и мне перезвонят. Услуга, по моему требованию, была сразу же деактивирована оператором — значит это все можно сделать без манипуляций с номером из устройства. Не успокоившись на этом, на странице Azercell в фейсбук, я написала о проблеме. Представители Azercell ответили сразу, но при этом пытались убедить меня в том, что их компания не имеет к этому никакого отношения и не передает номера своих абонентов Sindibad, абоненты сами подключаются к той или иной услуге. «Номер вводится вручную», ответили мне, но когда я возразила, что это номер устройства 4G mi-fi, администратор фейсбук страницы удалил всю переписку.

Решившись написать о проделках Azercell , я дала поиск по интернету, и как оказалось, не я первая, не я последняя, кто пострадал, хотя это не успокаивает. Жалоб на Azercell и на услугу Sindibad огромное количество. Как только их не называют: и шарлатанами и мошенниками, на них даже в суд подавали не один раз.

Еще я прочитала в Интернете, что Компания «Sindibad Ko» начала свою деятельность с марта 2006 года в качестве сервисного и контентного провайдера. С самого начала своего функционирования компания успешно сотрудничает с самым крупным сотовым оператором Азербайджана Azercell. А в 2007 году компания «Sindbad» в числе партнеров СП «Azercell Telekom» получила награду за результаты своей деятельности в 2005-2006 годах, в номинации «Самая прогрессивная компания».

Несмотря на обещания операторов Azercell и Sindibad, что нам перезвонят, прошла неделя, но никто так и не позвонил. Видимо, в этом и заключается «прогрессивность» этих партнеров — обмануть абонента и даже не извиниться…