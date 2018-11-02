Продаются и покупаются: эксперты — о жертвах торговли людьми

Трафикинг- преступный бизнес, который приносит колоссальные доходы одним и ломает судьбы другим. Торговля «живым товаром» существует во всех странах мира, и в Азербайджане есть граждане, которые на себе испытали все тяготы жизни в рабстве, но еще больше тех, кого может постичь эта страшная участь, если пустить ситуацию на самотек. Так почему люди попадают в сети торговцев людьми, и как этого избежать?

Председатель общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова в разговоре с # отметила, что проблема торговли людьми – мирового масштаба, и решать ее необходимо, объединив усилия всех стран.

— Ежегодно много людей становятся мигрантами, беженцами, переезжающими в другие страны в силу тех или иных причин, и они входят в группу риска. Также в группу риска входят те, кто находятся в непростых жизненных обстоятельствах без денег и работы, в долгах, а также те, кто оказались без поддержки родных, кто подвергается преследованиям. Такие люди очень уязвимы, и являются легкой добычей для торговцев живым товаром. Если раньше мы работали только с теми, кто уже попал в руки трафикеров, то сейчас, в основном, ведем работу с потенциальными жертвами. Оказываем им и юридическую и психологическую помощь, помогаем при необходимости в оформлении документов.

М.Зейналова подчеркнула, что благодаря работе Управления по борьбе с торговлей людьми, сотрудничающего с отечественными НПО и международными организациями, число случаев трафикинга в стране заметно сократилось.

«Многие считают, что жертвы трафикинга сами виноваты, да и не жертвы они вовсе, но они не знают, что часто трафикер – не чужой человек, а хороший знакомый, иногда даже родственник. От родных и близких, как правило, не ожидаешь предательства. Трафикерами чаще всего бывают женщины, так как они вызывают больше доверия», — поведала она.

В свою очередь, эксперт в области миграции Азер Аллахверанов рассказал о том, что мигранты из нашей страны становятся, как правило, жертвами двух форм эксплуатации – сексуальной и трудовой.

«Чаще всего в лапы трафикеров попадают уехавшие за границу на заработки представительницы древнейшей профессии. Но независимо от рода деятельности человека, если у него отбирают заработанное и документы, то он – жертва. Что касается трудовой эксплуатации граждан Азербайджана, то в последнем отчете Госдепа США по торговле людьми упоминались такие случаи. Жертвы трудовой эксплуатации обычно – мужчины, и они стыдятся признаваться в этом, умалчивая о том, что с ними произошло. Масштабы проблемы латентны, и только отдельные случаи становятся достоянием общественности. Факты трудовой эксплуатации чаще всего выявляются в России и Турции, а сексуальной — в арабских странах и Турции», — сообщил эксперт.

А.Аллахверанов уверен, что риск стать жертвой трафикинга есть в любой стране. Совет специалиста таков: не стоит уезжать за границу нелегально, ведь статус незаконного мигранта уязвим, и такие люди – потенциальные жертвы трафикинга. Также не стоит доверять и неизвестным, сомнительным фирмам, обещающим помочь в этом вопросе, ведь те могут быть связаны с криминальными структурами.

«Человек сам себя ставит в опасное положение. Вопросы миграции нужно решать через посольство, быть информированным в области миграционного законодательства, не доверять свои документы незнакомым людям. Но люди, движимые желанием уехать, пренебрегают правилами безопасности», — резюмировал он.

Как заявил правозащитник Эльдар Зейналов, в последние годы ежегодно Азербайджан покидают 4-5 тыс. человек, которые претендуют на защиту от политических преследований (хотя в большинстве случаев это экономические беженцы).

«И дельцы трафикинга обеспечивают им шенгенские визы, доставку в страны с наиболее высоким уровнем жизни и т.п. За последние 10 лет у трафикеров было более 25 тыс. клиентов, а оборот бизнеса исчислялся сотнями миллионов манатов. Если же судить по результатам борьбы с трафикингом, то они достаточно скромные. За весь прошлый год было наказано 36 трафикеров и защищены права 70 жертв. Основная масса уголовных дел касалась не собственно трафикинга, а сопутствующих ему преступлений вроде принуждения к проституции, изготовления порнографии, подделки документов для проезда и пр», — отметил он.

Наш собеседник далек от мысли, чтобы считать, что в эпоху интернета и свободного движения информации люди становятся жертвами трафикинга по незнанию и наивности.

«Выехать за границу — это не в кустики сбегать. Это осмысленное решение. Часто туда едут с целью проституции, но по приезду эти женщины не получают обещанных заработков и условий. У нас господствует мнение, что если человек сам виноват, то никого больше за это наказывать не надо. Но это не так, ведь его обманули. Вообще, рабство, если только не имело место войны, плен и пр., начинается с того, что человек сам себя продает. Он соглашается на риск, считая, что тот окупится доходами, и в случае проигрыша становится кругом всем должным и, в конечном счете – рабом», -сказал Э.Зейналов.

По словам правозащитника, очень редко может сложиться невероятное стечение обстоятельств, при котором человек, ничего не подозревая, вдруг разом оказывается на дне.

Люди уезжали, уезжают и будут уезжать в поисках лучшей жизни — временно или навсегда, и это нормально. Главное — действовать легально и ни в коем случае не терять бдительность, чтобы страна мечты не стала страной кошмаров.

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