Продавец медвежатины ответит перед обществом и государством

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев прокомментировал информацию, распространенную в соцсети о продаже медвежатины в Азербайджане, сообщает в четверг Trend.

Министр отметил, что за продажу медвежатины «охотник» уже задержан и вынужден будет ответить перед обществом и государством.

По словам Бабаева, после распространения этой новости в соцсети, человек, продававший медвежатину, был найден и задержан. «Общество и государство очень хорошо поработали, и к подобным вопросам необходимо подходить совместно», — добавил он.

Напомним, что 30 октября сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана на месте расследовали информацию, поступившую в шестое региональное управление, о продаже медвежьего мяса вблизи села Солтанмуха Габалинского района.

По итогам расследования в багажнике автомобиля «VAZ-2106» (36-BL-273), принадлежащего жителю села Тиканлы Габалинского района Саяхату Шафиеву, было обнаружено медвежье мясо, что подтвердили специалисты.

В отношении Шафиева был составлен акт, материалы дела направлены в прокуратуру Габалинского района для дачи правовой оценки и принятия мер в соответствии с законом.

| 2019-10-31T14:12:14+00:00 31 октября 2019, 14:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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