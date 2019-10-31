Продавец медвежатины ответит перед обществом и государством

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев прокомментировал информацию, распространенную в соцсети о продаже медвежатины в Азербайджане, сообщает в четверг Trend.

Министр отметил, что за продажу медвежатины «охотник» уже задержан и вынужден будет ответить перед обществом и государством.

По словам Бабаева, после распространения этой новости в соцсети, человек, продававший медвежатину, был найден и задержан. «Общество и государство очень хорошо поработали, и к подобным вопросам необходимо подходить совместно», — добавил он.

Напомним, что 30 октября сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана на месте расследовали информацию, поступившую в шестое региональное управление, о продаже медвежьего мяса вблизи села Солтанмуха Габалинского района.

По итогам расследования в багажнике автомобиля «VAZ-2106» (36-BL-273), принадлежащего жителю села Тиканлы Габалинского района Саяхату Шафиеву, было обнаружено медвежье мясо, что подтвердили специалисты.

В отношении Шафиева был составлен акт, материалы дела направлены в прокуратуру Габалинского района для дачи правовой оценки и принятия мер в соответствии с законом.