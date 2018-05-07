Продать или купить: Биткоин подорожал до 9 500 долларов

Для биткоина и его владельцев май стал благоприятным месяцем. По состоянию на сегодняшний день, его стоимость уже составляет 9 500 долларов. Эксперты считают, что данная криптовалюта продолжит тенденцию роста и вырастет в стоимости до 10 тысяч долларов, сообщает Vista.news.

3 мая средняя стоимость биткоина выросла до 9 300 долларов. Сейчас она продаётся и покупается на уровне примерно в 9 310 долларов. Затем его стоимость возросла до 9 664 долларов, а сейчас снова упала до уровня в 9 496 долларов. Аналитики из CoinDesk считают, что в ближайшее время биткоин и вовсе станет дороже 10 тысяч долларов. Специалисты отмечают, что в прошедшие годы указанная криптовалюта именно в мае становилось намного дороже. В 2017 году цена биткоина возросла на 73%, а в 2014 года на 40%, в 2011 – на 150%. Эксперты отмечают, что второй квартал в основном бывает намного удачней, чем первый. Если же курс биткоина вразрез прогнозу всё же начнёт падать, то он станет меньше отметки в 8 490 долларов. Однако это все не серьёзно. Если курс станет в районе 7 823 доллара, то тогда случившееся можно назвать серьёзным. Последний сценарий навряд ли будет в ближайшее время. За прошедшую неделю общая сумма капитализации криптовалютного рынка стала больше на 50 миллиардов долларов. Множество монет стали дороже. Эфир стал дороже на 100 долларов, и его стоимость выросла до 740 долларов. Ripple также стала дороже, правда только на 0,85 цента.

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