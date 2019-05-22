«Продано!..»: В Баку впервые состоялся аукцион произведений искусства

В Баку впервые состоялся аукцион произведений искусства. Это событие привлекло внимание коллекционеров, художников и прочих представителей творческой элиты.

Как сообщает #, в роли организаторов аукциона выступили Министерство культуры Азербайджана, Государственная картинная галерея и ООО Auction Baku.

Самым дорогим лотом стала работа художника Миразера Абдуллаева «Скорость» (Sürət): она ушла с молотка за 3300 манатов.

Первоначальная стоимость выставленных на продажу произведений колебалась между 500 и 70 000 AZN. Всего же на аукционе было продано пять произведений.

Среди проданных произведений — картины Махмуда Рустамова «Листья» и «Весна 2015» Аслана Рустамова, а также макет боевого корабля балтийского флота российской империи, построенный по проекту Петра I «Ингерманланд», принадлежащий авторству Шамиля Джафарова. Это произведение было продано за 1300 манатов.

На аукционе также были представлены произведения Беюкаги Мирзазаде, Марал Рахманзаде, Геннадия Брижатюка, Закира Гусейнова, Тофига Джавадова, Ильхама Мирзоева, Миразера Абдуллаева, Аслана Рустамова и др.

Все выставленные на аукционе работы находятся в частных коллекциях.

Присутствующий на мероприятии министр культуры Азербайджана Абульфаз Караев отметил, что это первый аукцион в Азербайджане, и прошел он по всем параметрам международного уровня.

Министр пообещал, что данная практика не только продолжит свое существование, но и расширит границы, и в будущем произведения азербайджанских мастеров будут активно выставляться и на зарубежных аукционах.

«Этот процесс является важным событием с точки зрения развития творческой индустрии в стране», — подчеркнул Абульфаз Караев.

По его словам, целью состоявшегося аукциона является развитие деловых отношений в сфере культуры и искусства, установления контактов между покупателями и продавцами и усиления конкурентоспособности на арт – рынке.