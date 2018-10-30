«Проданные встречи» или успешный опыт благотворительности

В Баку на Международную Неделю инноваций в числе многочисленных гостей и спикеров прибыла Ольга Флер, создатель уникального и знаменитого проекта Meet For Charity. Это благотворительный аукцион, который выставляет в качестве лотов не предметы искусства, а встречи с известными людьми.

«Каждая встреча имеет значение», — говорила создатель проекта Meet For Charity, выступая перед участниками Global Influenser Day со своим докладом.

Напомним, что организаторами Недели инноваций являются Министерство транспорта, связи и высоких технологий в сотрудничестве с Центром Гейдара Алиева.

В интервью # Ольга Флер рассказывает о Баку, спасенных судьбах, и своей мечте:

История вашего успеха подробно описана в многочисленных статьях в Интернете, поэтому, не буду теребить вас банальными вопросами на тему, как все начиналось. Можете ли сказать, что создав Meet For Charity вы осуществили мечту своей жизни?

— Однозначно да. Мечту я точно поймала, и свою птицу Феникса за хвост тоже. Это большое счастье осознавать, что все мои мечты реализовались, и сейчас мы помогаем реализовывать мечты многих других людей. Мне кажется, мы выбрали правильную нишу, чтобы заниматься благотворительностью, применив такой нестандартный сбор средств, потому что встреча со знаменитостями и интересными, известными людьми – это всегда «вау» эффект. Сейчас я посвящаю проекту все свое время, мы развиваемся и идем дальше. На данный момент мы сотрудничаем с 90 благотворительными фондами.

Как происходит процесс покупки лота – встречи?

— Наши лоты — это встречи с известными и успешными личностями из мира бизнеса, политики, спорта и культуры. Заранее договариваемся с людьми об участии и запускаем аукцион на нашей страничке в «Фейсбук», также у нас есть свой сайт.

Любой человек может сделать ставку в комментариях и побороться за встречу. Аукцион длится 48 часов. Побеждает тот, кто предложит максимальную сумму. Далее победитель идет знакомиться со своим визави. Каждый лот выставляется в пользу конкретного благотворительного фонда. Стартовая цена для всех лотов — 3 тысячи рублей, иногда больше, в зависимости от популярности лота.

За кого люди выложили самые крупные суммы?

— Самый дорогой лот — актриса Анна Чиповская. Некий мужчина, оказавшийся ее фанатом, отдал за встречу с ней 2, 2 миллиона рублей. Я присутствовала на этой встрече, очень интересно все прошло. Певец Баста – 1, 5 млн. рублей, а за встречу с Никой Белоцирковсой заплатили 1,8 миллиона.

Вы ведь также были выставлены в качестве лота…

— Да, и официально за встречу со мной заплатили 300 тысяч рублей. Но этот человек также перевел еще 40 тысяч долларов на нужды детского дома, так что это был успешный эксперимент.

Вы разглашаете имя покупателя своего лота?

— Да, это предприниматель и инвестор из Берлина, выходец из России. Прекрасный семейный человек. Его основным побуждением была не встреча, а желание оказать помощь.

Ведете статистику счастливых историй?

— Мы стараемся, но их уже очень много. За все это время я услышала очень много интересных историй спасенных жизней. Будем их публиковать, это прекрасно, я сама вижу результаты. У нашего фонда уже есть своя история успеха.

В плане проданных встреч у нас также был приятный сюрприз — свадьба. Певец T-killah купил свидание с телеведущей и актрисой Машей Беловой, и год назад они поженились. Я всегда говорю, что встреча — это такое дело, которое непременно меняет что-то в жизни. Каждый раз, когда вы встречаете человека, он либо рассказывает вам что-нибудь интересное, либо что — то меняет в вашей жизни. А когда встречи несут благородный посыл, это прекрасно вдвойне.

Вы «продаете» встречи лишь с российскими селебрити и известными людьми?

— Да, но как раз сейчас мы активно работаем с Лондоном, и планируем выходить на рынок Дубая. Начинаем работать с международными звездами. Хотим развиваться в регионах и открыть представительства в разных странах, в том числе и в Индии. Там большой спрос на селебрити, они приравниваются почти к божествам. Также планируем выход и на американский рынок, ищем инвесторов.

Есть планы сотрудничать с Азербайджаном?

— С большим удовольствием. Осталось только познакомиться с локальной элитой и рынком. Это будет прекрасная возможность, я думаю, проект был бы востребован и на азербайджанском рынке тоже.

Это ваш первый визит в Баку?

— Нет, уже была тут 2 года назад. Мне очень нравится ваш город. Баку – невероятно гостеприимный, красивый и современный.

А кто из наших известных личностей вас восхищает?

— Это супруга президента Азербайджана Мехрибан Алиева. Она — выдающаяся личность, уникальный и интереснейший человек. Очень хотела бы с ней встретиться.

В Азербайджане много интересных людей и замечательных мест. Одно из них – Центр Гейдара Алиева, в котором мы сейчас находимся. Я знаю, что сюда приезжают известные художники, артисты, здесь проходят крупные международные события. Это действительно одно из самых красивейших мест во всем мире.

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