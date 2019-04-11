Проблемы в семье не уменьшают вину школы

11 апреля 2019 года в Международном пресс-центре состоялась конференция «Защита прав детей и подростков в информационной среде: существующие подходы и требования», организованная Советом прессы. На мероприятии присутствовали руководители ведущих СМИ страны, депутаты Милли Меджлиса и представители Министерства образования Азербайджана. Ходом заседания руководил глава Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашов.

Главной темой конференции была трагедия, произошедшая в школе № 162. Ученица этой школы Элина Гаджиева покончила с собой, выбросившись 4 апреля 2019 года из окна учебного заведения.

Выступившая на заседании руководитель Online News Agency Вюсаля Махиргызы раскритиковала позицию государственных структур.

«И Министерство образования, и Министерство здравоохранения неадекватно отреагировали на эту ситуацию.

Думаю, у Элины Гаджиевой были серьезные проблемы в семье. Но это вовсе не уменьшает вину школы. В социальных сетях распространена видеозапись самоубийства девочки.

Считаю, что распространение этой видеозаписи отрицательно влияет на психику детей. Правоохранительные органы обязательно должны выяснить, кто именно распространил эту видеозапись в СМИ», — сказала руководитель Online News Agency.

Главный редактор «525- газеты» Рашад Меджид также поддержал позицию Вюсали Махиргызы. Депутат Милли Меджлиса Камиля Алиева выразила возмущение относительно критических статей в адрес директора школы №162 Севиндж Аббасовой. «А если завтра этот директор вернется на свой пост, ей же неудобно будет смотреть в глаза учеников?», — заявила она.

По мнению члена правления Совета прессы Азера Хасрата, лица, распространяющие в соцсетях лживую информацию, хотят направить гнев общественности против директора школы Севиндж Аббасовой. «Это недопустимо», — считает Азер Хасрет.

После выступлений, журналисты задали вопрос пресс- секретарю Министерства образования Джасарату Валехову и попросили прокомментировать распространившуюся в социальных сетях информацию об увольнении директора школы №162 Севиндж Аббасовой.

«Она лишь временно отстранена от занимаемой должности до окончания следствия», — сообщил Джасарат Валехов.

Корреспондент Зеркало тоже задал вопрос члену правления Совета прессы Азеру Хасрату. «Как вы считаете, школа №162 несет юридическую ответственность за гибель Элины Гаджиевой?».

«Юридическую ответственность школы никто не отрицает», — ответил член правления СП.