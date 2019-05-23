Проблемы будут решены: министр культуры отреагировал на обращение театра ƏSA

Министр культуры Азербайджана Абульфаз Караев незамедлительно отреагировал на обращение руководителя первого и единственного в Азербайджане инклюзивного театра ƏSA Нихада Гуламзаде.

Напомним, что в открытом письме на имя министра коллектив театра изложил проблему, с которой артистам пришлось столкнуться в одном из государственных театров. В этом театре, по словам Н.Гуламзаде, от актеров с ограниченными возможностями потребовали завышенную сумму за аренду зала. Собственной сцены у театра ƏSA, как известно, нет.

Обращение актеров инклюзивного театра поддержали многие СМИ, в том числе #.

Реакция не заставила себя долго ждать.

Министр Абульфаз Караев вызвал и выслушал руководителя театра Нихада Гуламзаде, который рассказал о возникших проблемах и несправедливости, с которой пришлось столкнуться актерам.

Взяв ситуацию под личный контроль, министр пообещал, что начиная с нового театрального сезона, который, как известно, начнется в сентябре, театр ƏSA будет иметь возможность раз в месяц бесплатно давать свои представления на сцене государственного театра. А каком именно театре идет речь, не уточняется.

Напомним, что ранее, один из государственный театров Баку запросил у актеров с ограниченными возможностями оплату в сумме 2000 AZN за один день выступления на сцене.

Итоги своей встречи с министром в интервью # подвел Нихад Гуламзаде:

«Мы очень рады, что эта история завершилась благополучно. Благодаря тому, что она получила широкий общественный резонанс, а также благодаря поддержке и вмешательству СМИ, и в том числе #, нас услышали и нам помогли на государственном уровне! Я также благодарю нашего министра за столь быструю реакцию по нашему вопросу», — заявил руководитель театра.