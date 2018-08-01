Проблемы Брексита

Министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант подверг критике действия ряда крупных компаний, угрожающих перенести свое производство за пределы Соединенного Королевства, если Лондон в ближайшее время не договорится об условиях выхода из ЕС. В интервью британским СМИ Хант, в частности заявил:

«Абсолютно неуместно компаниям прибегать к такого рода угрозам по одной простой причине — мы сейчас проходим критический этап переговоров по брекситу и это означает, что мы должны поддержать Терезу Мэй (премьер-министр Великобритании), чтобы как можно легче пройти брексит, чтобы выйти из ЕС гладко. Это то, чего хочет бизнес. Я был в бизнесе 14 лет. И я понимаю, что там хотят ясности и определенности».

На прошлой неделе европейская авиастроительная корпорация Airbus пригрозила приостановить производство в Великобритании, если страна покинет единый рынок и таможенный союз ЕС без соглашения о переходном периоде. С подобным предупреждением выступил и немецкий автопроизводитель BMW, требуя от Британии разъяснений относительно будущей таможенной политики.

Переговоры по брекситу Лондон и Брюссель начали год назад. Сам брексит должен состояться в марте будущего года.

Источник:Euronews