Проблемные кредиты: чем дальше, тем больше

Общий объем просроченных кредитов в Азербайджане на 1 июля этого года составил 1 745,7 млн манатов. Это на 2% больше, чем на 1 июня. По сравнению с началом года проблемные кредиты увеличились на 7,3%, за последний год сократились на 3,6%.

Как отмечается в отчете Центробанка страны, на конец июня доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составила 14,4%. Это соотношение на конец мая составило 14,3%.

Однако, согласно исследованиям международного рейтингового агентства Moody’s, официальные показатели по токсичным займам, не отражают реальность.

«По данным ЦБА, уровень просроченных кредитов составляет около 15%. Если к этому добавить кредиты с признаками обесценивания, то этот показатель составит 25-30%. Это наша примерная оценка, но в первом квартале 2018 года в этом секторе наблюдались определенные положительные тренды», — сообщил недавно эксперт агентства Петр Паклин.

По словам специалиста, капитализация банковского сектора значительно улучшилась. Положительным является тот факт, что банки страны продолжают наращивать капитал. В текущем году агентство ждет роста спроса на кредиты за счет улучшения операционной среды и дальнейшего экономического роста в Азербайджане.

Напомним, что на начало апреля 2018 года кредитные организации страны сократили выплаты займов на 0,8% по сравнению с показателями четвертого квартала 2017 года, до 11 663,5 млн манат. Объем просроченных кредитов с начала года вырос на 5,1%, до 1 710,2 млн манат. При этом удельный вес просроченных займов вырос за тот же период с 13,8 до 14,66%.

Приведенная статистика наглядно показывает, что просроченные кредиты, как дамоклов меч, висят над почти всеми отечественными банками. Дискуссии по выходу из сложившего сложного положения в этой сфере время от времени разгораются с новой силой. Во-первых, токсичные кредиты пожирают банковскую систему, не позволяя ей активнее финансировать проекты малого и среднего бизнеса. Во-вторых, сами заемщики, в первую очередь, физические лица ждут от правительства реальных шагов в этом направлении.

Эксперты предлагают различные способы решения актуальной проблемы. Наиболее перспективным является вариант долевого раздела долгов или трехсторонних льгот. Его автор, председатель Центра экономического и социального прогнозирования Вугар Байрамов разработал компромиссный вариант, суть которого заключается в следующем: валютный кредит делится между тремя сторонами – правительством, банками и заемщиком. Таким образом, треть долга компенсирует государство, треть – банки, и треть – сам клиент. Скажем, если заемщик взял кредит, когда доллар стоил 1,05 маната при курсе 1,70 маната за доллар треть возникшей разницы (0,65 гяпиков) оплачивает гражданин, а оставшиеся две трети – государство и банк.

Все озвученные идеи и конкретные схемы по урегулированию ситуацию не были ни отвергнуты, ни приняты Кабмином. С чем связана такая «долгая пауза» правительства неизвестно.

Между тем, банки, следуя известной фразе, «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», сами предпринимают меры. Скажем, кто-то нанимает «долговых вышибал». Речь идет о коллекторских компаниях. При этом далеко не все из них работают в рамках правового поля. Сами участники этого рынка признают наличие «черных» коллекторов, чей рабочий инструментарий — угрозы, запугивание, а порой и избиение должников. Другой банк идет на пролонгацию кредитов предприятий-заемщиков, у которых временные трудности с денежными ресурсами, ликвидностью. И даже если банк уверен, что это предприятие или фирма — надежный заемщик, и ситуация в итоге будет разрешена позитивно, тем не менее, если пролонгации происходят и накапливаются, банк вынужден относить эти кредиты во все более штрафные категории, соответственно — увеличивать резервирование.

Независимый банковский эксперт Акрам Гасанов считает осторожную позицию правительства к проблеме плохих долгов оправданной. По его словам, необходимо провести проверки во всех коммерческих банках на предмет объема проблемных кредитов и выявить, какие из просроченных кредитов были выданы владельцами и администрацией банков аффелированным лицам (физические или юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность банка. — прим.авт). Во многих случаях аффелированные лица — это определенные компании, которые прямо или косвенно принадлежат владельцам коммерческих банков. Среди них есть и рядовые граждане, которые не могут из-за финансовых трудностей вернуть кредиты, но это не основная часть заемщиков

«Уверен, что большая часть проблемных кредитов в банках принадлежит именно таким лицам. Эта категория заемщиков не планирует возвращать кредиты, и финансовые учреждения не предпринимают никаких мер по отношению к ним. Как результат, объем проблемных кредитов в банковском секторе не уменьшается, банки эту проблему повесили на плечи правительства. По сути, сами владельцы и управляющие кредитных организаций вывели деньги из банков. Тогда почему государство должен компенсировать эти убытки?», — спрашивает Гасанов.

Очень важно расследовать этот вопрос, поскольку, если удастся вернуть средства и погасить просроченные кредиты, большая часть проблем в банковском секторе будет решена. Правительство сетует на то, что банковский сектор страны страдает во многом из-за граждан, которые не погашают задолженность перед кредиторами. При этом государственные органы не выясняют, кем являются заемщики.

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