Проблема с погорельцами Diglas продолжает дымиться

Государство взяло на себя гуманную миссию выплатить компенсации бизнесменам, пострадавшим в ходе нашумевшего пожара в столичном торговом центре Diglas. Однако накануне выяснилось, что проблема не исчерпана. Группа погорельцев собралась у администрации президента, пытаясь привлечь внимание к сложностям в связи с возмещением ущерба.

Ведь если вспомнить, высшее руководство страны чутко отреагировало на случившееся несчастье. Через несколько дней после пожара с группой пострадавших бизнесменов встретился глава Исполнительной власти Низаминского района Ариф Гасымов и другие официальные лица.

Погорельцам обещали, что будет создана комиссия, и ущерб арендаторам рассчитают объективно — государство возместит убытки, а владельцы этого объекта ответят перед государством. Уже 29 марта было подписано распоряжение выделить из госбюджета 3 млн. манатов для выплаты первоначальной компенсации пострадавшим, а Минфин незамедлительно перечислил эти средства на счет Минэкономики.

Однако со слов иных погорельцев, нижестоящие структуры медлят с возмещением убытков, а компенсации уходят на выплаты долгов. Также звучали жалобы на сложности с возвратом уцелевших в центре товаров ввиду продолжающегося следствия.

Напомним, что бизнесменам, арендовавшим в печально известном торговом центре складские помещения и имевшим здесь свои магазины, полагается компенсация в размере 10 тыс. манатов. Те же из них, кто имели торговые полки и арендовали торговые помещения, должны были получить помощь от государства на сумму 2 тыс. манатов.

По имеющимся данным пострадавшие от пожара в Торговом центре Diglas предприниматели по состоянию на 18 апреля получили материальную помощь на сумму 1 млн. 836 тыс. манатов. Об этом сообщало Министерство экономики.

Прием документов от погорельцев для возмещения убытков начался с 4 апреля через два банка – Kapital Bank и Turanbank. Тогда же выяснилось, что документы о получении материальной помощи подали 373 предпринимателя. Рабочая группа приняла решение о выплате 302 бизнесменам 1 млн. 836 тыс. манатов и вся эта сумма переведена на их банковские карты. Кроме того, на официальном уровне заявляли, что 345 предпринимателей уже вывезли уцелевшие товары.

Ранее отмечалось, что в торговом центре насчитывалась тысяча магазинов. По мнению отечественных экономистов, главной проблемой потерпевшего бедствие бизнеса, вынужденного ждать помощи от государства, является отсутствие страхования. Печальное обстоятельство объясняется тем, что для страхования товаров в магазинах сгоревшего торгового центра их следовало официально оформить, а для этого требуется прозрачная таможенная система при ввозе.

Примечательно, что многие магазины этого торгового центра не выдавали кассовых чеков, здесь даже не было кассовых аппаратов, торговцы в большинстве своем остались должны партнерам торгового центра «Садарак», где также не ведется никакого контрольно-кассового учета. И все это на фоне прошедших в стране реформ налогового законодательства.

Словом, страховать имущество в такой ситуации невозможно. Владельцы ТЦ также не заключали с арендаторами торговых площадей официальные контракты, оговаривающие форс-мажорные ситуации. По данным Минэкономики в результате пожара пострадало больше четырехсот предпринимателей, и теперь все эти люди надеются на милость государства. Как оказалось, этот объект фактически разделен на две части. По сообщениям СМИ, одним из владельцев торгового центра является Эльдар Махмудов, бывший министр национальной безопасности.