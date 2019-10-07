Проблема некачественного масла вновь на повестке

На столичных прилавках появилось дешевое масло неизвестного происхождения, именуемое сливочным, сообщил председатель Союза свободных потребителей Азербайджана Эюб Гусейнов.

«Так называемое «сливочное масло» продают за манат, но каков его состав? — вопрошает защитник потребительских интересов. — Не секрет, что за последние годы в этом сегменте сложилось предложение, рассчитанное на любые материальные возможности покупателей. В таких условиях, наряду с маслом хорошего качества, местный рынок заполнен продукцией сомнительного происхождения и свойств, однако при средней рыночной цене сливочного масла 16-18 манатов, сложно вообразить, что масло, реализуемое по 2 маната за килограмм, отличается терпимым качеством».

По свидетельству главы ССП, сегодня на полках магазинов можно увидеть «сливочное масло» «Kərim». Килограмм этого продукта продается за 2 маната 68 гяпиков. Примечательно, что упаковка не содержит никаких данных, кроме наименования — понять, кто его производитель и состав продукта невозможно. Этот товар приобретают преимущественно производители кондитерских изделий, чтобы удешевить себестоимость конечной продукции. Однако среди покупателей есть и семьи с низким достатком.

Кроме этого, в розничной сети появилось так называемое «сливочное масло» марки «Xoman Lüks». Килограмм продукта предлагают по цене 6 манатов 74 гяпика. «Попытки получить хоть какую-то информацию о производителях этих наименований не увенчались успехом, — сообщил Гусейнов. — Наши исследования рынка на этом не закончились. В ходе мониторинга в поле зрения специалистов попали другие виды дешевого масла. Так, «сливочное масло Калинка» продается по бюджетной цене — 4 маната за килограмм, масло «Zolatavа» стоит всего 4 маната 20 гяпиков. Несмотря на спрос, гарантировать качество этих продуктов сложно».

Эксперт уверен, что упомянутую продукцию неизвестного происхождения следовало бы изъять из продажи, однако сделать это не позволяют условия свободного рынка. «В условиях открытой рыночной экономики каждый бизнес вправе реализовывать свою продукцию. Покупать ее или нет — решают граждане. Людям следует знать, что сливочное масло хорошего качества не может стоить 2-4 маната, когда в среднем по рынку цена продукта начинается с 16 манатов за килограмм».

Во всяком случае, ответственные государственные ведомства должны исследовать происхождение продукции и изучать ее качество, считает Гусейнов. Он также отметил, что множество жалоб в подведомственную ему организацию поступает именно по поводу сливочного масла.

«Зеркало» неоднократно поднимало проблему, связанную с качеством молочной продукции, в частности отмечалось, что объемы внутреннего производства сырого молока не покрывают запросы производителей молочной продукции. И если ежегодная потребность в сыром молоке превышает 3 млн. тонн, внутреннее производство достигает 1 млн. 800 тонн. В сложившейся ситуации весомая доля молока на местном рынке — 1 млн. тонн приходится на долю импорта. Не удивительно, что в условиях дефицита молока сливочное масло также ввозится из-за границы. Однако текущий год отметился интересной тенденцией — наряду с ростом объемов ввозимой продукции стоимость импорта заметно падает. Это значит, что в страну завозят более дешевое масло.

Так, в январе-июле этого года Азербайджан импортировал 7 482 тонны сливочного масла и других масел животного происхождения на общую сумму 37,304 млн. долларов, говорится в данных Государственного таможенного комитета (ГТК). По сравнению с отчетным временным отрезком прошлого года в массе своей импорт увеличился на 178 тонн (2,44%), однако в денежном выражении наблюдается удешевление на 5,683 млн. долларов. Сумма затраченных импортерами средств сократилась на 13,22%.