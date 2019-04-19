Проблема без видимого конца

Затянувшаяся на десятилетия нерешаемость этно-территориальных конфликтов на постсоветском пространстве отнюдь не способствует и пониманию всех политических тонкостей с ними связанных – прежде всего теми людьми, странами и компаниями, которых в повседневности всё это не очень-то и касается.

Многочисленные факты всех этих лет свидетельствуют, что жители стран, не испытывающих проблем с территориальной целостностью, как правило, имеют весьма туманное представление о том, как именно регулируются отношения с оккупированными землями тех или иных государств, с самопровозглашенными на них сепаратистскими «республиками». И это незнание порой приводит их к таким ошибкам, которые вполне можно квалифицировать как прямые преступления против конкретных субъектов международного права (проще говоря, против стран, страдающих от сепаратизма и оккупации части своих территорий).

Однако и система наказаний за эти виды преступлений в современном мире (если она вообще есть) настолько размыта и условна, что с годами нарушителей меньше отнюдь не становится.

Очередной пример подобного безобразия вызвал на днях шум в соседней Грузии. Причем, в этот раз речь идет о нарушителе, в осведомленности которого в происходящем сомневаться не приходится. Об этом свидетельствует и небольшая предыстория сегодняшних событий. Американская компания Airbnb – крупнейшая мировая онлайн-площадка для размещения заявлений о краткосрочной аренде жилья, 17 января заявила, что удалит уже существующие заявления из Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия), и не будет размещать новые, так как это вносит дополнительную напряженность между конфликтующими сторонами. Тут, как говорится, аплодисменты.

Однако уже 10 апреля компания публикует новое сообщение – о том, что она пересмотрела своё решение блокировать заявления об аренде жилья в израильских поселениях Западного берега реки Иордан, и что аналогичный подход будет применен и в отношении работы Airbnb на территории Южной Осетии и Абхазии.

Неожиданно, и не совсем понятно – с чего вдруг? Не исключено, что опосредованно всё это связано с политикой правящей американской команды в отношении Израиля.

Нынешние власти Грузии, обычно осторожные в проявлениях своей позиции на внешнеполитическом поле, очевидно, решили смолчать и в этот раз. Но шум подняла парламентская оппозиция в лице партии «Европейская Грузия»

«Если б были в силе санкции на экономическую деятельность в оккупированных регионах Грузии, ни эта, и ни одна другая компания не смогли бы даже приблизиться к нашим оккупированным территориям», — заявил на брифинге депутат от «Европейской Грузии» Георгий Канделаки.

В «Европейской Грузии» приводят в пример Крым — жители полуострова не имеют доступа к Airbnb из-за международных санкций против России, которые были введены в ответ на аннексию этого украинского региона. Кончилось это тем, что «Европейская Грузия» внесла в парламент соответствующий проект резолюции.

После чего уже МИД Грузии сообщил, что их посольство в США ведет переговоры с компанией Airbnb по этому поводу. В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что идет рабочий процесс для исправления ситуации, и об итогах общественности сообщат позже.

Стоит отметить, что со времен Саакашвили в Грузии действует закон «Об оккупированных территориях», который запрещает иностранцам без ведома Тбилиси как посещение отколовшихся Абхазии и Южной Осетии, так и экономическую деятельность там. А после оккупации Крыма Россией аналогичный закон приняла и Украина. Кстати говоря, это тот редкий случай, когда и грузины, и украинцы практически скопировали закон, разработанный и внедренный Азербайджаном еще в нулевые годы.

У Грузии сейчас стоит вопрос Airbnb, у Азербайджана были (да и есть) аналогичные проблемы с австралийскими, европейскими и российскими компаниями. И вряд ли можно ошибиться, предположив, что такие же ситуации разбирает Молдова с ее Приднестровьем, Сербия с Косово. Что с этим можно поделать? Как заставить иностранные фирмы и корпорации считаться с нормами международного права?

Вообще-то, помнится, властям Азербайджана еще в нулевые несколько раз удавалось проделывать такое с помощью призывов к международным организациям в соответствующих отраслях — те начинали давить на руководства этих фирм, в результате, их представительства прекращали работу в Нагорном Карабахе. Хотя ведь есть прецедент и с международными санкциями — как это было, например, в отношении фирм, сотрудничавших с Ираном. Возможно, тут имеет смысл всем странам, страдающим от оккупации и сепаратизма, объединив усилия, внести совместное предложение в ООН о вводе санкций против подобных бизнес-структур.

А пока… На фоне грузинских событий МИД Азербайджана поспешил сообщить о создании в соцсети Twitter страницы Armenian Occupation Watch, на которой будут публиковаться данные о юридических и физических лицах, зарегистрированных в ряде зарубежных стран и привлеченных к незаконной экономической и другой деятельности на оккупированных территориях Азербайджана, конкретные факты и фотографии.

Вопрос только, будет ли толк от такой сетевой активности нашего внешнеполитического ведомства? Сомнения, как говорится, уместны.