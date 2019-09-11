Привлекательный стиль посла Украины

За годы независимости Азербайджана, в качестве послов Украины в нашей стране работали совершенно разные по характеру и стилю деятельности дипломаты. Едва вступивший в эту должность Владислав Каневский имеет все шансы претендовать на статус лучшего из них. Выдаю этот комплимент авансом, в надежде на то, что первые впечатления от общения с ним окажутся в итоге самыми точными.

Итак, во вторник действующий посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский устроил встречу с местной прессой. Да, именно встречу, хотя официально данное мероприятие именовалось пресс-конференцией. Встреча получилась теплой, дружественной и закончилась совместным фото посла Каневского с азербайджанскими журналистами. Но, то было в конце. А в начале, господин Каневский напомнил, что в нашей стране он находится более четырех месяцев.

«Моя деятельность, как посла Украины, будет направлена на расширение и укрепление двустороннего сотрудничества с Азербайджаном. И для этого есть все возможности. До конца этого года осталось немного, мы хотим реализовать ряд амбициозных проектов», — заявил посол Украины. Сделал он и комплименты в адрес нашего государства. «В мире сегодня уважают сильных. Мы хотим видеть Азербайджан процветающим и стабильным», — пожелал Каневский.

Он также отметил, что Баку и Киев постоянно поддерживают друг друга в международных организациях, и в этом направлении между странами налажен эффективный диалог. Тут, правда, пришлось мне напомнить господину Каневскому о том, что азербайджанская делегация в ПАСЕ выступила за возвращение российской делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

В ответ на это напоминание посол Каневский заявил:«Мы знаем об этой ситуации и работаем над ней. При этом лично я вижу необходимость в активизации не только работы над двухсторонними отношениями между нашими странами, но и в развитии их в рамках различных международных организаций. Кроме того, я выступаю за активизацию контактов между послами наших стран. Это позволит, в том числе, доносить более правильные сигналы до общественности Украины и Азербайджана».

Коснулся он и темы места и времени первой встречи президентов Азербайджана и Украины Ильхама Алиева и Владимира Зеленского. Посол Каневский отметил, что она может состояться в ближайшее время в рамках заседания Генеральной ассамблеи ООН. «Первый контакт, встреча крайне важна. Прежде чем наши президенты приступят к обсуждению стратегических вопросов, которые стоят на повестке дня, они должны познакомиться лично», — сказал он.

А еще, посол Каневский поговорил о важнейшей роли человеческого фактора в деле урегулирования территориальных конфликтов между странами. И тут хотел бы напомнить, что одним из отличий армяно-азербайджанского нагорно-карабахского и российско-украинского крымского конфликтов является то, что на оккупированных РА территориях нашей страны не осталось ни одного этнического азербайджанца, тогда как на территории аннексированного РФ полуострова и сейчас проживает несколько сотен тысяч этнических украинцев.

Отвечая на вопрос нашего корреспондента о том, как влияет данный фактор на отношение официального Киева к выбору путей решения российско-украинского крымского конфликта, посол Каневский ответил, что это очень деликатный вопрос, но в целом, важнейшим фактором для руководства Украины в определении выборов путей решения любой политической проблемы, в том числе и возврата аннексированного Крыма, является именно человеческий фактор. Это, замечу от себя, своего рода форменный стиль нового руководства Украины. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть кадры встречи в аэропорту Киева президентом Украины Владимиром Зеленским вернувшихся из российского плена соотечественников. Я лично увидел эмоции человека, гордого за то, что им было принято верное решение, вернувшее украинцев в их семьи.

Далее, говоря о том, насколько сильно будет отличаться внешняя политика Украины при президенте Зеленском от той, что была при президенте Порошенко, посол Украины в нашей стране заметил, что нынешний глава государства уже подтвердил стремление Украины добиваться членства Украины в ЕС. При этом, Каневский считает, что ныне возможностей для реализации поставленной цели стало больше, чем 5 лет назад. Ибо, все те механизмы, что создавались за данные годы, теперь находятся на стадии активного претворения в жизнь.

Он также отметил, что сейчас сложилась очень удобная ситуация для осуществления всех важнейших для Украины решений потому, что правящая партия «Слуга народа» имеет подавляющее большинство голосов в Верховной Раде, как и президент Зеленский, пользуясь столь колоссальной поддержкой граждан Украины. Все это дает основание для стремительного, даже не шагания, а прыжков, в сторону стремительного развития Украины. Остается только пожелать Украине удачи. Ведь в нашей стране, как бы отвечая комплиментом на комплимент послу Каневскому, очень хотят видеть эту страну процветающей и стабильной.