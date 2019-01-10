«Притянутыми за уши» назвал разговоры об объединении с Россией Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он и российский коллега Владимир Путин «однозначно определили» отсутствие вопроса об объединении двух государств в повестке дня, разговоры об этом белорусский лидер считает «притянутыми за уши».

«Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет — об объединении», — заявил Лукашенко, его слова цитирует РИА Новости со ссылкой на сайт главы Беларуси.

Лукашенко также отметил, что разговоров об объединении двух государств сегодня слишком много, в том числе «и у россиян». «Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе», — сказал белорусский лидер.

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