Присяжные оправдали Маска по делу о клевете в адрес дайвера

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выиграл суд по делу о клевете. Присяжные федерального суда Центрального округа штата Калифорния встали на сторону обвиняемого предпринимателя и сочли необоснованными претензии британского спелеолога Вернона Ансуорта.

Cайт kp.ru писал, что летом 2018 года дайвер участвовал в операции по cпасению детей и их тренера из затопленной пещеры в Таиланде. Маск же тогда направил на помощь свою подводную лодку, которую Ансуорт позже назвал бесполезным пиар-трюком. Инженер пришел в бешенство от таких слов.

Он на протяжении нескольких месяцев оставлял у себя в социальных сетях оскорбительные листы, адресованные британцу. Называл его педофилем насильником. Ансуорт не стал терпеть оскорбления и подал на главу SpaceX в суд с требованием возмещения морального ущерба в размере 75 тысяч долларов.

Маск принес извинения своему оппоненту, но отказался выплачивать компенсацию. Жюри присяжных, состоящее из пяти мужчин и трех женщин, поддержало позицию предпринимателя, поскольку оскорбление «педофил» нельзя приравнивать к клевете. К тому же, сам основатель SpaceX заявил, что не думает так на самом деле. Писать гневные посты его побудила ярость. Также Маск не знал, что Ансуорт участвовал в спасательной операции, передает журнал Vanity Fair.