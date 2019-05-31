Присутствие банков в государственной ипотеке нужно сокращать

Государственное ипотечное кредитование, осуществляемое по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, не место для сверхприбылей, сказал # доктор экономических наук, профессор Эльшад Мамедов.

«Необходимо ограничить участие банковского сектора одним, максимум, полутора процентами, если Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд затрудняется напрямую работать с потребителями. Вместе с тем необходимо наращивать государственную поддержку в форме субсидирования путем создания специальных счетов и выдачи ссуд», — сказал ученый по поводу недавнего выступления главы правления ВТБ (Азербайджан) Евгения Кирина, заявившего о заинтересованности банков в увеличении лимитов по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ).

«Для каждого банка устанавливается индивидуальный лимит, в частности, для банка ВТБ он составляет 10 млн. манатов. Мы заинтересованы в наращивании этого лимита в два и более раз», — сообщил представитель банка, отметив изменение роли банков в системе кредитования по линии государственной ипотечной программы. С его слов, АИКГФ прилагает все больше усилий для работы собственными силами, снижая объемы кредитования через банки и концентрируя силы на работе с заемщиками. В частности отмечается, что сегодня государственная ипотечная программа значительно выигрывает по условиям и эти кредиты очень выгодны для заемщиков, нежели в рамках собственных ипотечных программ банков и если проанализировать портфель выданных ипотечных кредитов, там доминируют кредиты, предоставленные в рамках госпрограммы.

Комментируя это выступление, профессор отметил, что главное в вопросе государственной ипотеки не уходить от ее социальной сути и ключевой задачи — решения жилищной проблемы наших граждан и стимулирования экономического роста. «Увеличение прибыли банков не является целью государственной ипотечной программы, — напомнил экономист, — Вопросы, связанные с повышением прибыли коммерческих банков за счет наращивания ипотечного кредитования не могут ставиться во главу угла».

По свидетельству ученого, отечественные коммерческие банки работают на рынке, используя сверх начисления прибылей и по этой причине жалобы представителей банковского сектора на ограниченные лимиты ипотечного кредитования, мягко говоря, непонятны.

«Дело в том, что банковская маржа в стране неоправданно высока, — продолжил Э. Мамедов. — С этим обстоятельством следует бороться ответственным государственным органам. Ведь когда финансовые организации привлекают средства под 10-11% годовых, выдавая кредиты, размещая активы под 20-25%, банковская маржа формируется в районе 10-15%. Ни в одной передовой экономике мира нет таких сверхприбылей в банковской сфере. Прибыль коммерческих банков должна колебаться в районе одного, максимум, полутора процентов. И если банки желают понижения процентов по депозитам, увеличения своей депозитной составляющей, следует понимать, что повышая ставки кредитования, финансовые организации суживают собственную депозитную базу».

Собеседник отметил необходимость последовательного снижения ставок по ипотечному кредитованию до 2-3% и применения системы государственного субсидирования для большего удобства граждан. Вторая составляющая моего предложения касается возможности предоставления жилья в аренду, поскольку в этом конкретном направлении имеется достаточно позитивная деловая практика. Профессор уверен, что государственная поддержка по линии фонда должна быть продолжена, а заявления представителей банковского сектора о том, что расширенная инфраструктура коммерческих банков позволит увеличить доступ населения к ипотечному кредитованию, выглядят, по меньшей мере, смешно, поскольку значительная часть сектора имеет недостаточно разветвленную банковскую инфраструктуру.

«Ипотечный фонд может без труда самостоятельно удовлетворять потребности населения в плане доступа граждан к получению ипотеки по линии фонда», — по мнению экономиста, роль частного кредитно-финансового сектора в государственной ипотеке следует сокращать, в крайнем случае, установить низкий «потолок» ссудных ставок, одновременно привлекая инструменты государственной поддержки в решении жилищной проблемы населения.

Собеседник выразил солидарность с представителями кредитно-финансового сектора в необходимости расширения доступа отечественных банков к длинным и дешевым деньгам:

«Конечно же, это актуальная проблема для местных банков. При этом в условиях отсутствия весомой депозитной базы, главным источником упомянутых ресурсов должны быть ресурсы Центрального банка. Для этого необходимо наращивать денежную эмиссию в стране, смягчать денежно-кредитную политику, но вместе с тем упомянутые меры должны носить целевой характер. Тем более важно постепенно наращивать удельный вес специальных инвестиционных контрактов для финансирования реального сектора».