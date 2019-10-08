Приняты изменения в законе «О государственном флаге»

В Азербайджане приняты изменения в законе «О государственном флаге».

Как сообщает во вторник Trend, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса изменения в законы «О Государственном флаге Азербайджана» и «О правилах использования Государственного флага Азербайджана» приняты в третьем чтении.

Таким образом отменяются первая часть закона «О Государственном флаге Азербайджана (утвердить изображение Государственного флага Азербайджана) и вторая часть (утвердить Положение о Государственном флаге Азербайджана).

Внесено изменение в девятую статью (требования по использованию Государственного флага Азербайджана) закона «О правилах использования Государственного флага Азербайджана».

Согласно изменению, Государственный флаг Азербайджана и его изображение, независимо от их размеров, должны соответствовать требованиям, установленным Конституцией Азербайджана и законом Конституции «Об утверждении изображения Государственного флага Азербайджана».

Упразднена также вторая часть статьи (при промышленном изготовлении Государственного флага Азербайджана, в цветной печати его изображения, должно быть обеспечено соответствие его голубого цвета с Pantone 306C цветного каталога Pantone, красного цвета с Pantone Red 032C и зеленого цвета с Pantone 362C).

Изменение в законопроекты были приняты в результате голосования.