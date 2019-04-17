Принято решение о лимитах на коммунальные услуги

Утвержден «Порядок определения и регулирования лимитов на потребление коммунальных услуг (электрической и тепловой энергии, природного газа и воды).

Решение подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

Центральные и местные органы исполнительной власти, а также руководители других бюджетных организаций должны в течение трех месяцев составить перечень объектов, находящихся в их подчинении (в том числе арендованных), а также объектов, сданных в аренду, и их арендаторов (субподрядчиков) и представить его в Минфин на бумажном и (или) электронном носителе.

Согласно решению, предприятия, оказывающие коммунальные услуги, должны в течение двух месяцев совместно с бюджетными организациями подготовить список объектов, в которых не установлены счетчики, и представить его в Минфин на бумажном и (или) электронном носителе.

После предоставления списка Минфин должен в течение двух месяцев, с учетом возможностей государственного бюджета и приоритетами, предусмотренными стратегическими дорожными картами, представить в Кабмин предложения о завершении установки счетчиков.

Предприятиям, оказывающим коммунальные услуги, поручено принять необходимые меры с целью оказания потребителям услуг в соответствии с действующими стандартами и принимать во внимание ограничения, установленные в договорах с потребителями коммунальных услуг, а также обеспечивать контроль над подчиняющимися организациями с целью предоставления коммунальных услуг в пределах данных лимитов.