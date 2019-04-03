Принятие в Брунее исламистского законодательства возмутило мировую общественность

Недавно принятые в Брунее исламистские законы о наказаниях за однополый секс и супружескую измену вызвали бурное возмущение мировой общественности, сообщает Голос Америки.

Законы, вступившие в силу в среду, предусматривают смертную казнь через забивание камнями для признанных виновными в однополых связях и супружеской измене.

Законы включены в шариатский кодекс, введенный в 2014 году султаном Хассаналом Болкиахом.

Новые законы распространяются на несовершеннолетних и иностранцев, даже если они не являются мусульманами.

Новые законы также предусматривают ампутацию правой руки при однократном уличении в воровстве и ампутацию левой ступни при повторном.

Законы были приняты с целью усиления влияния ислама в стране, большинство жителей которой – мусульмане. Численность населения Брунея составляет около 430 000 человек.

Многие мировые звезды, такие как Элтон Джон, Эллен Дедженерес и Джордж Клуни, осудили новые законы и призвали бойкотировать принадлежащие брунейскому султану девять отелей в США и Европе.

США, Великобритания, Германия и Франция продолжают призывать Бруней – страну, обладающую большими запасами нефти, – отменить новые законы.