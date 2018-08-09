Принятие российского гражданства собрались упростить

В 2017 году свыше 10 тысяч азербайджанцев приняли гражданство России. Как сообщает сайт «Sputnik», Азербайджан по этому показателю (10394 человек) занимает 7 место среди постсоветских стран.

Больше всего за получением российского паспорта обращаются украинцы (85119 человек), казахи (40718 человек) и таджики (29039 человек). На четвертом месте — Армения (23334 человек). Меньше всего российское гражданство интересует туркмен (729 человек), латышей (166 человек) и литовцев (115 человек).

«Наличие российского паспорта сулит немало выгод: возможность официального ведения трудовой деятельности, получение должности в крупных компаниях или госучреждениях, оформление пособий, получение льгот и возможность участия в выборах. Бесплатное образование и медицинское обслуживание, посещение детьми детского сада, школы — еще одни важные достоинства гражданства РФ. Трудовые мигранты нередко сталкиваются с проблемами как в трудоустройстве, карьерном росте, так и в определении ребенка в школу. К тому же если человек долгие годы живет и работает в этой стране, пустил там корни, почему бы не получить новое гражданство, не теряя старое?», — отмечает независимый эксперт Асиф Керимов.

Другой важный момент – в России в отличие от Азербайджана разрешено двойное гражданство. Поэтому немудрено что многие иностранцы хотят получить российское гражданство. Кроме того, в большинстве стран мира используется прогрессивный налог, тогда как в России фиксированный пропорциональный, который оставляет 13% от дохода, деловая активность повышается, есть возможность заняться бизнесом в любой сфере и регионе страны.

Между тем, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который дает президенту полномочия определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые смогут получить российский паспорт в упрощенном порядке. Как говорится в пояснительной записке к проекту, упрощенный порядок коснется «соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и смена политического режима».

По мнению главы думского комитета по делам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова, в законе можно уточнить «категории, для которых льготное предоставление гражданства будет приоритетным». «Я считаю, что это в первую очередь граждане Украины, Белоруссии и Приднестровья»,— сказал он ТАСС.

Также проект предусматривает упрощение приема в гражданство РФ для участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Это коснется тех, кто уже получил разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ. Условие предусмотрено проектом «в целях обеспечения безопасности и недопущения распространения опасных заболеваний». При оформлении этих документов иностранцы обязаны пройти медкомиссию, по результатам которой им выдается документ, подтверждающий, что у них нет опасных инфекционных заболеваний и болезней, связанных с ВИЧ, а также что они не употребляют наркотики. Кроме того, все иностранцы, получившие разрешение на временное проживание в России или вид на жительство, обязаны предоставить отпечатки пальцев, «что является необходимой мерой в целях обеспечения безопасности РФ в условиях возрастающей террористической угрозы», — отмечается в пояснительной записке.

Поправки позволят стимулировать переезд в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также способствовать более эффективной защите их прав, считают в правительстве. В случае принятия закона он вступит в силу после трех месяцев со дня официальной публикации.

Внесение законопроекта совпало с десятилетием со дня начала вооруженного конфликта между Россией и Грузией, после которого Москва объявила о признании независимости самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.

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