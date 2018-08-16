Принятие Конвенции по Каспию – надежный заслон от «сюрпризов»

Недавно президент Ирана Хасан Роухани, комментируя соглашение по статусу Каспия, заявил, что подписание Конвенции остановило проникновение НАТО в регион каспийского бассейна.

Комментируя # данное заявление президента Ирана, российский военный эксперт Александр Перенджиев, отметил, что заявление Роухани вполне обоснованно.

«На моей памяти беспокойство по поводу возможного вмешательства в Каспийский регион других акторов высказывал еще Дмитрий Медведев на посту президента РФ на одном из саммитов прикаспийских государств 18 ноября 2010 года. «Мы с Вами абсолютно едины в том, что сами ответственны за ситуацию, которая существует в Каспийском регионе. Только мы и никто другой!», — заявил тогда действующий глава России», — напомнил эксперт.

По его словам, данное беспокойство разделяли и главы других прикаспийских государств, и в, особенности, Ирана.

«Тот факт, что после саммита 2010 года прошло почти 8 лет, но только сейчас удалось подписать такую важную Конвенцию по Каспию, как раз и говорит о том, что были попытки блокировки данного соглашения, с целью вмешаться в дела региона иных, а точнее чужих для региона, политических, в том числе и военно-политических субъектов.

Обвинения официальной Астаны в попытке разместить на Каспии базы НАТО я лично не поддерживаю, и, полагаю, что это как раз и было задачей — вбить клин, прежде всего, между Казахстаном с одной стороны, Россией и Ираном с другой. То есть провокация и содержала цель представить Казахстан в качестве ненадежного партнера. Но само достигнутое соглашение, по сути, развеяло все эти подозрения и поставило точку в построении системы каспийской безопасности», — подчеркивает аналитик.

Перенджиев также добавил, что попытки проникновения в регион со стороны США и руководства НАТО, а именно разместить свои базы на Каспии, были и, скорее всего, останутся.

«Однако, с принятием Конвенции, этому поставлен надежный заслон, что будет способствовать суверенному праву всех прикаспийских государств обеспечить свою безопасность и взаимодействовать в этом вопросе только с соседями по региону, не ожидая «сюрпризов» от других субъектов международной политики», — резюмировал он.

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